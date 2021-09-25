بلينكين: أجريت محادثات عميقة مع المسؤوليين الخليجيين حول إيران وأفغانستان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه أجرى "محادثات عميقة"، مع مسؤولين خليجيين حول إيران وأفغانستان.

ووفقا لما نشره بلينكن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال: "تحدثنا بعمق عن أفغانستان واليمن وإيران والعراق والتعاون بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والقضايا الإسرائيلية الفلسطينية".

Great to meet with @GCC Al-Hajraf and Gulf leaders in New York. We spoke in depth about Afghanistan, Yemen, Iran, Iraq, U.S.-GCC cooperation, and Israeli-Palestinian issues. pic.twitter.com/EdO8pIKAOP — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 24, 2021

وجاء اجتماع بلينكين بالوفد الخليجي الذي يرأسه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ76.

وكان نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قد أكد أن بلينكين شدد على "متابعة الدبلوماسية لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ومواجهة السلوك العدواني المستمر لإيران في الخليج".

وقد شهدت الفترة الأخيرة تصريحات متبادلة حول استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي التي تحتضنها العاصمة النمساوية فيينا.

حيث أكد بلينكن أن بلاده "مخلصة وحازمة للغاية" في العودة إلى الاتفاق النووي، محذرا من طول أمد المحادثات قائلا: "ليست لأجل غير مسمى".

في حين أكد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، أن طهران لا تعتزم "الابتعاد" عن مباحثات فيينا حول برنامجها النووي، قائلا: "بالتأكيد سنقوم باستئناف المفاوضات التي تخدم حقوق أمتنا ومصالحها".

وحول موقف حكومة إبراهيم رئيسي أكد أنها تنظر في "مقاربات حول مسألة العودة إلى المفاوضات"، مؤكدا: "سنعود إلى طاولة المفاوضات في أقرب فرصة".

يشار إلى أن محادثات فيينا التي كانت قد بدأت أبريل/ نيسان الماضي بين امريكا وإيران بمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، كانت قد توقفت عند الجولة السادسة منها.

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