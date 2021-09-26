إسرائيل تقتل عددا من أعضاء حماس في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية أربعة من نشطاء "حماس" على الأقل في معارك بالأسلحة النارية صباح اليوم الأحد في الضفة الغربية.

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات نفذت خمس غارات في الضفة الغربية "من أجل منع خلية إرهابية تابعة لحماس من العمل وشن هجمات"؛ وفقا لـ"رويترز".

وقال المتحدث إن "ثلاثة إرهابيين من حماس قتلوا في تبادل لإطلاق النار في قرية بدو جنوب شرقي رام الله" في وسط الضفة الغربية، مضيفا: "خلال محاولة توقيف مشتبه به مطلوب في قرية برقين نشأ تبادل لإطلاق النار وقتل إرهابي واحد"، حسب تعبيره، لافتا إلى أن أربعة آخرين اعتقلوا.

من جانبها دعت "حماس" الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "تصعيد المقاومة ضد المحتل في كافة المناطق" في أعقاب الغارات.

وقال متحدث باسم الحركة إن جميع الرجال أعضاء في الحركة التي تعتبرها إسرائيل والغرب منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أربعة فلسطينيين قتلوا في إطلاق نار وسط وشمالي الضفة الغربية.

وفي طريقه إلى نيويورك، حيث يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن العملية كانت تستهدف رجال حماس "الذين كانوا على وشك تنفيذ هجمات إرهابية"، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية "اشتبكت مع العدو ونحن ندعمها بالكامل".

تعتبر الأحداث التي وقعت في الساعات الأولى من اليوم الأحد بمثابة أخطر المواجهات بين إسرائيل وحماس في الضفة الغربية، منذ شهور وهددت بإثارة التوترات في القطاع وعلى طول الحدود الإسرائيلية مع غزة.

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