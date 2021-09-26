نائبة زعيم حزب العمال البريطاني تصف حكومة جونسون بـ"الحثالة"

ووفقا لتصريحات نقلتها رويترز فإن راينر عزت وصفها إلى أن حكومة جونسون تخلت عن الفقراء خلال تفشي فيروس كورونا.

وفي حديثها إلى أعضاء حزب العمال في مؤتمر الحزب في مدينة برايتون بجنوب إنجلترا في وقت متأخر من يوم أمس السبت، وصفت راينر حكومة المحافظين بأنها "مجموعة من الحثالة، وكارهي المثليين، والعنصرية، وكارهي النساء".

وردا على سؤال حول هذا الموضوع على قناة سكاي نيوز يوم الأحد، رفضت راينر الاعتذار، قائلة: "ما كنت أحاول عبوره ... هو الغضب والإحباط الذي يشعر به الناس عندما يكون لديك رئيس وزراء قال أشياء ولم يعتذر عن ذلك"

يأتي ذلك بينما اتهم أوليفر دودن، رئيس حزب المحافظين، حزب العمل بـ "تأجيج لغة الإهانة والانقسام"، قائلا على تويتر: "بينما نبدأ العمل يلعب حزب العمال السياسة".

وتناقضت تصريحات راينر بشكل حاد مع اللغة الهادئة في العادة المستخدمة في البرلمان البريطاني.

وقالت لشبكة سكاي نيوز إنها كانت تحاول إثارة "النيران في بطن" أعضاء حزب العمل في مؤتمر الحزب لمحاربة الحكومة، التي اتهمتها بالفشل في مساعدة الأطفال الجوعى، قائلة إنه "أمر شعرت به عندما كانت أصغر سناً، وبتقديم عقود مربحة أثناء ذلك الوباء لأصدقائهم".

وتقول الحكومة إنها تبذل كل ما في وسعها لدعم الأشخاص ذوي الدخل المنخفض ونفت أنها تشرف على "المجتمع".

وقد اعتذر جونسون للأشخاص الذين شعروا بالإهانة من بعض تعليقاته، لكنه قال إن بعضها كان "ساخرًا تمامًا".

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