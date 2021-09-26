المغرب تطور نوعا من الاختبارات يكشف عن فيروس "سي"

الاختبار الذي طورته "المؤسسة المغربية للعلوم والابتكار والبحث العلمي المتقدم"، وافق عليه معهد "باستور" التابع لوزارة الصحة المغربية، حسب موقع هسبريس.

ووفقا للمؤسسة فإن هذا النوع من الاختبارات قادر "على تعويض الاختبارات الأخرى المستوردة، إضافة إلى تميزه بسعر تنافسي في السوق المغربية.

يقول هشام الحاضي، المدير التقني للمشروعِ: "تم البدء في تسويق منتوجنا الثاني الذي هو اختبار للكشف عن فيروس الالتهاب الكبدي (C)، بعد المنتوج الأول الذي كان أداة للكشف عن فيروس كورونا، والذي لقي صدى إيجابيا زادنا ثقة"، لافتا إلى أنه منتج مغربي بالكامل، "طُوّر في مختبرات المؤسسة، وأجرينا اختبارات اعتماده مع وزارة الصحة، عن طريق معهد باستور بالدار البيضاء، الذي قارن بينه وبين أدوات الكشف الأخرى التي تستعمل عادة في المختبرات، وكانت النتائج جد جيدة أثبتت أنه سيعوض الاختبارات المستعملة في الوقت الحالي".

وأوضح أن هذا الاختبار يؤكد أن لدينا القدرة على صناعة "ما يعادل في كفاءته الاختبارات الموجودة، ولن نضطر إلى استيراد اختباراتِ من دول الخارج بعد الآن" لافتا إلى أن "ثمنه في متناول المريض المغربي".

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