رئيسة النواب الأمريكي تتوقع تمرير قانون البنية التحتية البالغ تريليون دولار

وأعربت بيلوسي عن ثقتها، اليوم الأحد، في أن مشروع قانون البنية التحتية، سيمرر هذا الأسبوع، لكنها قالت إنها قد لا تطرحه يوم غد الاثنين كما تعهدت في السابق، وفقا لرويترز.

وفي مقابلة على قناة "إيه بي سي"، ​​قالت بيلوسي أيضًا إن القيمة النهائية لمشروع تسوية الرئيس جو بايدن الأكبر البالغ 3.5 مليار دولار والذي يتضمن الإنفاق الاجتماعي قد ينتهي به الأمر إلى أن يصبح أصغر.

وقالت بيلوسي: "دعني أقول فقط إننا سنقر مشروع القانون هذا الأسبوع"، في إشارة إلى الإجراءين الأصغر الذي قد يساعد في تمويل الطرق والجسور والمطارات والمدارس ومشاريع البناء الأخرى.

وكان مشروع هذا القانون قد أقر في مجلس الشيوخ بدعم من الحزبين في الـ 10 من أغسطس/ آب الماضي.

وفشل الديمقراطيون حتى الآن في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن توقيت مشاريع القوانين، والتي تعتبر أساسية لنجاح أجندة بايدن الاقتصادية.

ويتضمن مشروع القانون الأكبر أحكامًا لتوسيع نطاق الرعاية الصحية للأطفال وكبار السن والاستثمار، في خطوات للحد بشكل كبير من ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى التي يُلقى باللوم عليها في تغير المناخ.

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