الكويت تعلن تقديم جرعة ثالثة من اللقاح لثلاث فئات

حددت الكويت 3 فئات سيتم تقديم جرعة ثالثة لها من اللقاح، بمثابة تعزيز لمناعتهم أمام خطر انتشار فيروس كورونا.

وحسب ما نشرته وزارة الصحة الكويتية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أكدت أن لجانها المختصة قد اتخذت قرارا بمنح جرعة تنشيطية ثالثة، لبعض الفئات.

جرعة ثالثة تنشيطية تشمل 3 فئات في المرحلة الحالية

بهدف توفير أفضل سبل الحماية ضد مرض “كوفيد-19”، تعلن وزارة الصحة عن: pic.twitter.com/3MqqegEdfu — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) September 25, 2021

وأوضحت أن القرار جاء "استنادا إلى تحليل نتائج الدارسات والأبحاث ذات الصلة، وحرصا على مواجهة ارتفاع مخاطر التحورات الجديدة".

ووضعت الوزارة شرطا لمنح هذه الجرعة لتلك الفئات الثلاث، هو "أن يكون قد مضى على تلقيها الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر".

وعن الفئات الـ3 التي سيشملها هذا القرار، أكد بيان الوزارة أنهم:

1) من تزيد أعمارهم على 60 سنة.

2) الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل العاملين في المجال الصحي.

3) فئة ذوي أمراض نقص المناعة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفئات لا تحتاج إلى التسجيل، لافتة إلى أن رسائل تحديد مواعيد تلقيهم للجرعة الثالثة سوف تصلهم بطريقة تلقائية، مطالبة بضرورة التقيد بمكان وموعد التطعيم المحدد بالرسالة.

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