التعليم السعودية تلغي شرطا لدخول المدارس

وحسب الدليل الوقائي الجديد الذي أدخلت عليه الوزارة السعودية بعض التعديلات، فإنها ألغت شرط قياس الحرارة عند المداخل، وكذلك ألغت استخدام حواجز الطاولات.

كما تضمن الدليل الجديد تعديل اشتراطات التباعد في الباصات؛ منها إلغاء شرط أن يلزم الطالب بترك مقعد خلفه أو أمامه.

التقرير الذي نشرته جريدة "عكاظ" السعودية أكد "ضمان عدم انتشار أو تفشي المرض الوبائي في المرافق التعليمية وبين الكادر التعليمي والإداري والطلبة، حيث أن طبيعة المنشآت التعليمية وما تحتويه من عدد كبير من الكوادر والطلبة يحتم وضع إرشادات وأدلة تساعد على الحد من انتقال أو تفشي الأمراض الوبائية بشكل عام ومرض كوفيد-19 بشكل خاص".

وعن أهداف الدليل الإرشادي الجديد أكدت الوزارة أنه يضمن "العودة الآمنة لقطاع التعليم وتوفير البيئة السليمة، واكتشاف الحالات في وقت مبكر للحد من انتشار الفيروس".

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