مسؤول مغربي يكشف سر عدم إقبال الشباب في بلاده على التطعيم ضد كورونا

كشف مسؤول مغربي السر وراء عدم إقبال فئة الشباب في البلاد على التطعيم بلقاحات كورونا المختلفة.

وحسب تصريحات لجريدة هسبريس المغربية، أكد سعيد العفيف عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن عدم إقبال الشباب على التلقيح سببه عدم قناعته بجدواه.

وقال: "هناك فئات واسعة من الشباب لم تقتنع بعد بفعالية اللقاح"، مشددا أن "عليها أن تتجه إلى المراكز الصحية من أجل تلقي اللقاح لتسريع المناعة الجماعية للمواطنين".

وناشد العفيف المغاربة ضرورة المسارعة لتلقي اللقاح، حتى تعود الحياة الطبيعية للبلاد، قائلا: "التلقيح واحترام التدابير الاحترازية هما الكفيلان بإنجاح عملية التطعيم والوصول إلى المناعة الجماعية".

وأكدت مصادر حصول المملكة المغربية منذ بداية الأزمة على قرابة 54 مليون جرعة من لقاحات مختلفة، منها "سينوفارم" الصيني و"فايزر" و”جونسون" الأمريكيين.

ولفتت إلى أن من تم تلقيحهم من المغاربة بالجرعتين، يقتربون من 18 مليونا و500 ألف شخص.

وفيما أوضحت أن نحو 8 ملايين من الفئات المستهدفة لم تتلق التطعيم، فإنها أكدت أن 54% من التلاميذ تلقوا لقاح فايزر، و46% منهم تلقوا سينوفارم.

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