قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا: نقدر دور الجزائر في تعزيز أمن وازدهار المنطقة

أكد الجنرال تاونسند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أن بلاده تقدر الدور الجزائري في تعزيز الأمن في المنطقة.

وحسب تصريحات أدلى بها تاونسند ونشرتها السفارة الأمريكية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: "تقدر الولايات المتحدة الدور المهم الذي تلعبه الجزائر في تعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة وخارجها".

وأوضح قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أن بلاده تأمل في مواصلة بناء علاقات ثنائية قوية مع الجزائر.

تأتي تصريحات الجنرال الأمريكي عقب زيارة قام بها إلى الجزائر، قابل خلالها مسؤولين جزائريين.

ووصف تاونسند زيارته للعاصمة الجزائرية بالرائعة، قائلا: "إنه لأمر رائع أن أعود إلى الجزائر، هذه زيارتي الثانية منذ أن توليت مهام قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا سنة 2019".

وفيما عبر عن "فخره" بـ "الشراكة التي بنيناها حتى الآن"، أكد الجنرال الأمريكي أنه عقد "اجتماعات مثمرة مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والفريق السعيد شنقريحة ومسؤولين كبار آخرين".

وبخصوص ما تمت مناقشته في الاجتماعات، قال تاونسند: "ناقشنا العديد من القضايا التي لا تؤثر فقط على الجزائر، ولكن على شمال أفريقيا، ومنطقة الساحل بأكملها".

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