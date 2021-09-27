آخر أفلام جيمس بوند يعرض هذا الأسبوع... ترى كم تكلفة إنتاجه؟

"نو تايم تو داي"، هو عنوان الفيلم الـ25 من سلسلة بوند، والذي تم الإعلان عن عرضه خلال هذا الأسبوع.

فبعد تأخير دام 18 شهرًا، بدأ طرح فيلم جيمس بوند "نو تايم تو داي" هذا الأسبوع، وهو ما يمثل ارتياحًا لأبطاله ومشغلي دور السينما.

وبالفيلم يعود دانيال كريج للظهور الخامس والأخير بصفته العميل السري البريطاني المهذب، والمعروف عنه ولعه بالسيارات السريعة والأدوات العصرية.

كان من المقرر مبدئيًا العرض الأول للفيلم في أبريل/نيسان 2020، قبل أن تفرض جائحة كورونا على دور السينما قيودا وصلت إلى الإغلاق الكامل.

وقال كريج لـ"رويترز": "كانت الأشهر الثمانية عشر الماضية وقتا مروعا للغاية بالنسبة للعالم بأسره"، لافتا إلى أن "أفضل شيء هو أننا هنا، ووصلنا إلى هذه النقطة وأنه يمكننا الآن عرض الفيلم في دور السينما"

وفيما نقلت مصادر أن الفيلم تكلف إنتاجيا ما يقدر بـ 200 مليون دولار، وقد تأخر عرضه ثلاث مرات منذ بداية الوباء، قال المنتج مايكل ج. "لذلك نحن متحمسون للغاية الآن لأنه سيتم إطلاقه أخيرًا، ونحن نتطلع إليه".

يشار إلى أن أفلام بوند واحدة من أكثر أفلام هوليوود قيمة، حيث حقق آخر فيلمين، فيلم "سبكتر" لعام 2015 وفيلم "سكاي فول" لعام 2012، أرباحًا تبلغ 880 مليون دولار وأكثر من مليار دولار على التوالي على مستوى العالم.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك