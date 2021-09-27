وزير الخارجية اللبناني يصف الحديث عن إلغاء انتخابات المغتربين بـ"الشائعة"

ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال بوحبيب: "تسري شائعات في البلد عن إمكانية إلغاء انتخابات المغتربين".

وأكد وزير الخارجية اللبناني أن هذا الإلغاء ليس من اختصاص وزارته، مشددا على أن دوره فقط هو تطبيق القانون.

وقال: "هذا ليس اختصاصنا، إنما مهامنا تقتصر على تطبيق القانون الحالي"، لافتا أنه "إذا تغير القانون فنقوم بتطبيق القانون الجديد".

تصريحات الوزير اللبناني جاءت عقب اجتماع له مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مقر وزارة الأخير.

الاجتماع الذي جاء من أجل مناقشة تفاصيل عمل اللجنة المشتركة بين الوزارتين، والتي تعمل فيما يخص اقتراع المغتربين، أكد فيه وزير الداخلية أن "تسجيل المغتربين سيبدأ آخر هذا الشهر، أي بعد يومين"، مشيرا إلى أن "غدا ستجهز اللجنة المشتركة لمناقشة دقائق تطبيق القانون وتحديد المقاعد واقتراع المغتربين".

وأوضح مولوي: "سنكون على تعاون مستمر مع معالي الوزير الذي يبدي حرصا كاملا على اقتراع المغتربين بالظروف القانونية وبحرية تامة".

يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، نجيب ميقاتي، كان قد تعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون أي تأخير، قائلا: "الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها (في 29 أبريل/نيسان 2022) من دون أيّ تردّد".

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