سارة الكندري: لم أترك ابنتي في الشارع لكنها عند أبيها وبناء على طلبه

وفي فيديو نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، قالت الكندري: "علشان تعليقكم عن الأم اللي جطت بنتها على قولتهم، علشان الفلوس، أول شيء البنية ما انجطت في الشارع، انجطت عند أبوها، مو عند أحد غريب، هذا اسمه أبوها".

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وكشفت الكندري أن تركها ابنتها عند أبيها كان برغبة منه، لافتة إلى أنها سلمتها في بيت أخت زوجها،، حيث قالت: "وين سلمتيها؟ سلمتها -ابنتها- في بيت أخته.. وهو التقط صور وجاب دورية علشان يطلع المسكين والزين وقال شوفوا اللي جطت بنتها، بالعكس هو مكلمني وقال ودي أشوف بنتي، وأنا صدقت النية، وقلت من حقه يشوف بنته، ولا أنا وعشرة غيري ما حد يقدر يحرم البنت من أبوها".

وناشدت الفاشينستا الكويتية زوجها أحمد العنزي، قائلة: "مافي داعي الأطفال يدشون بالنص، حتى الطفلة إذا تلاحظون مو قادرة، لإنها تموت عليّ حتى لو كان ومنو ما كان حتى لو أبوها"، مضيفة: "قاعد تدخلها بمشاكلك وتلعب بنفسية بنتك وشايلة اسمك واسم عيلتك وقاعد تفضح في بنتك.. برافو على الفيلم وأنا أدري إن عندك أجزاء ثانية".

وخاطبت الكندري زوجها السابق، قائلة: "حرام عليك خاف الله مرة واحدة، لو مو إنت تحس فيها وفي نفسيتها مين يحس، وقدمت فيه شكوى في المخفر ودقوا عليه 6 مرات ما رد، مستقبلها ما يضيع علشان سواد".

يشار إلى أن أحمد العنزي كان قد أعلن انفصاله عن سارة الكندري، مشيرا إلى ما أسماه "المكر والخديعة من الطرف الآخر.. بهما ينكسر الرباط المقدس...".