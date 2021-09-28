إعلام: وزير الدفاع الإسرائيلي يزور الرباط عقب تشكيل الحكومة المغربية

قالت تقارير إعلامية مغربية إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سوف يزور العاصمة الرباط عقب تشكيل الحكومة المغربية في غضون أيام.

وحسب تصريحات نقلتها جريدة هسبريس عن مصادر، فإن غانتس سيكون على رأس وفد من "خبراء ومسؤولين يمثلون قطاع صناعة الأسلحة، لبحث فرص الاستثمار في مجال التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين".

ولفتت المصادر إلى أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقات تقضي بإنشاء "مجموعة من المصانع الحربية في المغرب، في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين".

ووفقا للصحيفة المغربية، فإن التعاون العسكري بين الجانبين يعود إلى سنة 1970 عندما قامت إسرائيل ببيع دبابات للمغرب.

وقد نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية سابقا، مقالا لجوناثان هيمبل، المختص في الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، أكد فيه أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى المغرب ظلت سرية.

كما تضمن المقال أن إسرائيل باعت للمغرب أجهزة عسكرية، وأجهزة اتصال وتحكم، عن طريق طرف ثالث، منها أجهزة الكشف والتعقب في الطائرات الحربية.

وفي عام 2013، اشترت القوات الجوية المغربية ثلاث طائرات إسرائيلية بلا طيار من طراز "هارون"، كلفت حينها ميزانية الدولة 50 مليون دولار، بحسب ما نقلت الجريدة المغربية.

وكانت تقارير إعلامية مغربية أكدت أن المغرب سيبدأ تصنيع طائرات دون طيار تعرف باسم "كاميكاز"، بالتعاون مع إسرائيل.

** تابع المزيد من أخبار إسرائيل اليوم على سبوتنيك