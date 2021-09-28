فرقة العباس التابعة للحشد الشعبي العراقي: أسقطنا 4 طائرات مسيرة

قالت فرقة العباس التابعة للحشد الشعبي العراقي إنها أسقطت، اليوم الثلاثاء، 4 طائرات مسيرة لم تحدد تبعيتها.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أكدت فرقة العباس أنها "تمكنت من إسقاط 4 طائرات مسيّرة حاولت الوصول إلى المنطقة الحيوية، والمناطق المحيطة بها".

وأوضح البيان أن إسقاط تلك الطائرات جاء عن طريق التصدّي لها من خلال منظومة التشويش الخاصة بجهد الفرقة التكنولوجي.

وفيما عزا إسقاط الطائرات إلى أنها "لم تستحصل الموافقات الرسمية"، أكد على أنهم لم يسجلوا "أنها تابعة للعدو".

وتحدث البيان عن جهد الفرقة التكنولوجي، قائلا: "فرقتنا أدخلت هذا العام منظومة تشويش حديثة ومتطورة جداً لتأمين المنطقة الحيوية".

يشار إلى أن فرقة العباس القتالية هي فرقة تابعة لهيئة الحشد الشعبي، ولها مشاركات في عمليات تحرير جرف الصخر "جرف النصر" وبلد وتكريت وسامراء وفي المناطق الغربية لصلاح الدين، وفي الفلوجة وأيضا في الموصل.

ولدى هذه الفرقة قوة مدرعة ومشاة وجهد هندسي، وهي من الفرق المقاتلة المهمة التي عملت تحت راية الحشد الشعبي وبالتنسيق مع وزارة الدفاع.

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