الدفاع المدني في دبي: سيطرنا على حريق داخل 8 معارض للسيارات

قالت قوات الدفاع المدني في دبي إنها استطاعت السيطرة على حريق أتى على 8 معارض للسيارات في منطقة رأس الخور.

وحسب تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في دبي، نقلها موقع الإمارات اليوم، أكد أن الحريق خلّف حصيلة أضرار في 55 مركبة، داخل 8 معارض في منطقة رأس الخور.

وقال: "تلقينا بلاغاً حوالي الساعة 5:28 من صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث حريق في معرض للسيارات في منطقة رأس الخور"، لافتا إلى أن فرقا تابعة لأربعة مراكز للدفاع المدني، استطاعت السيطرة على الحريق في خلال 38 دقيقة.

وأوضح أن "مركز إطفاء وإنقاذ ند الشبا، تحرك على الفور كمستجيب أول وجهة اختصاص، ووصلت فرق الإنقاذ والإطفاء بعد ستة دقائق من تلقي البلاغ".

وعن طبيعة الحريق، قال المتحدث باسم الدفاع المدني إنهم لاحظوا أنه "حريق متطور وقابل للامتداد إلى المعارض المجاورة، فباشرت فرق الإطفاء مهامها في احتواء النيران ومكافحة الحريق وتلقت الدعم والإسناد من مركز إطفاء وإنقاذ الراشدية".

ولفت إلى أن "القائد الميداني لفرق الإطفاء أفاد بعد حوالي نصف ساعة من عمليات المكافحة بأن هناك حاجة إلى دعم إضافي، فتم على الفور تحريك مركزي بورسعيد والقصيص لتنفيذ عمليات المساندة".

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك