تسجيل
13:17 GMT28 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون

    هل تعالج التأشيرات المؤقتة أزمة سائقي الشاحنات المتسببة في نقص الوقود داخل بريطانيا؟

    © REUTERS / LEE SMITH
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1048925470_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_b8f9a6cf064e757f51d320b0a6ac4778.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202109281050277592-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F/

    هل تعالج التأشيرات المؤقتة أزمة سائقي الشاحنات المتسببة في نقص الوقود داخل بريطانيا؟.. سؤال بات ضروريا بعد استمرار الأزمة، ودخولها منعطفا جديدا، بدأت معه شكاوى من الأطباء والعاملين الأساسيين عقب ندرة الوقود.

    ووفقا لـ"رويترز"، أفادت صناعة الشحن الألمانية بأن النقص الحاد في سائقي الشاحنات في بريطانيا العظمى لن يعالج حتى بالتأشيرات المؤقتة للعمال من القارة الأوروبية.

    لبنان محطة وقود
    © AFP 2021 / JOSEPH EID
    بريطانيا تدرس إمكانية الاستعانة بالجيش لإنهاء أزمة الوقود

    وأكدت أن 14000 سائق من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى سيفقدون الأساس القانوني لاستمرار عملهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    ومن جانبه قال فرانك هاستر، الرئيس التنفيذي للرابطة الفيدرالية للشحن والنقل والإمداد: "لقد رحب سوق العمل في القارة الأوروبية بهؤلاء العمال بامتنان، فقد فقدوا الآن وظائف جديدة في المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن "لوائح تأشيرة المملكة المتحدة الجديدة - خاصة لفترة محدودة - لن تغير أي شيء".

    وكانت تقديرات أولية قد أكدت أن النقص في سائقي الشاحنات الكبيرة يصل إلى قرابة 100000، في بريطانيا، وهو ما أدى إلى تلك الأزمة في الوقود المنتشرة هناك، حيث نفد الغاز في العديد من محطات الوقود بسبب تعذر توفيرها.

    وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة في لندن أنها ستصدر 5000 تأشيرة مؤقتة لتخفيف النقص في سائقي الشاحنات.

    يشار إلى أن طوابير طويلة من المركبات كانت قد بدأت تتجمع في محطات الوقود لتمتلئ بعد أن قالت شركة بريتش بتروليوم إنها اضطرت لإغلاق بعض منافذ بيعها بسبب نقص السائقين، فيما أبلغت بعض محطات شل أيضًا عن نضوب المضخات بينما قالت شركات تابعة لشركة إكسون موبيل، إن عددًا صغيرًا من مواقع البيع بالتجزئة التابعة، قد تأثر أيضًا بطريقة ما.

    وردا على تخوفات نقص الوقود قالت متحدثة باسم مكتب جونسون في داونينج ستريت في بيان نهاية الأسبوع الماضي: "ندرس إجراءات مؤقتة لتجنب أي مشاكل فورية لكن أي إجراءات نتخذها ستكون محدودة للغاية".

    وأكدت: "لدينا مخزون وافر من الوقود في هذا البلد وينبغي طمأنة الجمهور بأنه لا يوجد نقص"، مستدركة: "ولكن مثل البلدان في جميع أنحاء العالم ، فإننا نعاني من نقص مؤقت في السائقين المرتبط بفيروس كورونا المستجد لنقل الإمدادات في جميع أنحاء البلاد".

    ** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك

    انظر أيضا:

    صور بوتين في التايغا تحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا... "القائد القوي"
    فرنسا تعلن حرب أسماك جديدة على بريطانيا
    بريطانيا: رصدنا سفنا تنتهك العقوبات على كوريا الشمالية
    خطة لبناء أطول شبكة نقل كهرباء في العالم بين بريطانيا ودولة عربية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إجازة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غابات التايغا الروسية في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021
    غابات التايغا الروسية ونمور وذئاب ودببة برية... إجازة بوتين وشويغو السنوية
    حظر تسريحات الشعر واللحى الأنيقة في أفغانستان
    حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان
    ما هي قدرات الأسطول البحري لكوريا الجنوبية
    ما هي قدرات الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك