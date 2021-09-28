رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، الجنرال ستيفين تاونسند، في طرابلس.

وحسب بيان للحكومة الليبية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن اللقاء حضره سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وبحث الدبيبة مع الجانب الأمريكي تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب في الجنوب الليبي، كما ناقش الطرفان ملف إخراج المرتزقة ووجود قوات أجنبية في الجنوب الليبي، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشأن.

كما تم الاتفاق على مواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخدم استقرار وأمن المنطقة.

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