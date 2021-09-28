طهران: تصريحات رئيس أذربيجان بشأن قره باغ مثيرة للاستغراب

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، "مثيرة للاستغراب والدهشة".

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، قال زاده في رد على اتهام علييف لطهران بعدم احترام وحدة الأراضي في جمهورية أذربيجان: "نظرا للعلاقات الجيدة والمحترمة التي نتمتع بها مع أذربيجان فإن التصريحات، التي وردت على لسان الرئيس الأذربيجاني بهذه الطريقة تثير الاستغراب والدهشة".

وأضاف: "إيران لن تقبل أبدًا بتواجد الكيان الصهيوني (إسرائيل) قرب حدودها، حتى وإن كان شكليا، وستفعل كل ما تراه ضروريا لضمان أمنها القومي"، في إشارة إلى وجود علاقات دبلوماسية بين أذربيجان وإسرائيل.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "مشاورات جادة ومفصلة جرت بين إيران وأذربيجان، خلال اجتماع وزيري الخارجية على هامش الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

ولفت زاده، إلى أن "إيران أبدت دائمًا معارضتها لأي احتلال إقليمي، وشددت على ضرورة احترام وحدة أراضي الدول والحدود المعترف بها دوليًا"، مضيفا أن "إيران تعتبر مراعاة حسن الجوار من أهم القضايا التي يتوقع أن ينظر فيها جميع الجيران".

واعتبر زاده، التدريبات العسكرية التي تجريها إيران في مناطق الحدود الشمالية الغربية مع أذربيجان، "مسألة سيادية وهي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها".

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قال في مقابلة له، إن "الشاحنات الإيرانية تدخل منطقة قره باغ بطريقة غير شرعية وهذه ليست أول مرة"، مشيرا إلى أن "الشاحنات الإيرانية كانت تدخل هذه المنطقة بشكل مستمر خلال فترة احتلالها من قبل أرمينيا أيضا، ولقد أعربنا عن انزعاجنا من هذا التصرف مرارا، لكن الجانب الإيراني واصل هذا الخرق".