هيئة تحكيم دولية تقضي لشركة إماراتية بـ 607.5 مليون دولار ضد إيران

قضت هيئة تحكيم دولية لشركة الطاقة الإماراتية "دانة غاز"، اليوم الثلاثاء، بمبلغ 607.5 مليون دولار ضد شركة النفط الوطنية في إيران.

وحسب بيان لشركة "دانة غاز" الإماراتية نشره موقع "سي إن بي سي"، فإن الحكم جاء بعد نزاع على عقد بيع وشراء غاز مدته 25 عاما بين الشركتين، حيث يؤكد الطرف الإماراتي أن الغاز لم يتم توصيله حسب العقد.

وأوضح الحكم أن "التعويضات التي حُكم بها، في 2014، هي للأعوام الثمانية والنصف الأولى من الاتفاق الممتد 25 عاما".

وأشار البيان إلى أن الـ16 عاما المتبقية سوف يتم تحديد جلسة استماع بشأن المطالبة بالتعويض عنها، لافتة إلى أن تعويضاتها ستكون "أكبر بكثير".

ولفت إلى أن موعد جلسة الاستماع سيكون في أكتوبر/ تشرين الأول، من العام المقبل في باريس.

وأوضح البيان أن مبلغ التعويض 607.5 مليون دولار سوف يعزز ميزانية "دانة غاز" الإماراتية.

يشار إلى أن العلاقة بين إيران والإمارات العربية المتحدة، قد شهدت توترات في الفترة الأخيرة، حيث طالب أمس الإثنين وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، خليفة شاهين المرر، بوقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي، داعيا إيران لحل النزاع على الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، سلميا عبر المفاوضات المباشرة.

وقال المرر، في كلمة أمام اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "جهودنا الرامية لحل الصراع في المنطقة العربية لن تنجح دون وقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق". وأضاف: "هذه التدخلات قوّضت استقرار المنطقة والعالم ونعول على موقف دولي واضح يرفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي".

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