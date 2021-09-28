هل يفوز باريس سان جيرمان على مانشيستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

يستضيف فريق باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، نظيره مانشيستر سيتي، على ملعب "حديقة الأمراء"، وذلك في منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى، في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021 - 2022.

وحسب بي بي سي، فإن اللقاء الذي يجمع الفريقين هو الأول بعد مباراتهما الأخيرة، التي فاز فيها مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان بمجموع المباراتين في نصف النهائي ما يساوي 4-1، والسادس في لقاءاتهما عموما بالبطولة.

ويلعب الفريق الفرنسي وهو يبحث عن أول فوز له، حيث تعادل مرتين وخسر ثلاث مرات، لكن الإحصاءات تقول إنه لم يخسر أربع مباريات من آخر خمس مباريات ضد الفرق الإنجليزية في منافسة ثنائية.

وعلى مستوى مانشستر سيتي، فلم يخسر في آخر 10 مباريات خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وفي توقعات المباراة تحدثت تقارير إعلامية عن دفاع مانشستر سيتي القوي، حيث أثبت خلال المبارايات الأخيرة قدرته على الزود عن مرماه.

في المقابل شهدت قائمة باريس سان جيرمان عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غاب عن المباراة الأخيرة للفريق الباريسي في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة، وهو ما يعني تلقيه الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للفريق وإمكانية مشاركته في التشكيل الرئيسي.

وتضم القائمة: البرازيلي نيمار جونيور والفرنسي كيليان مبابي الذَين سيشكلان، إلى جانب ميسي، خط الهجوم الذي سيراهن عليه الباريسيون من أجل تحقيق الفوز.

وفي الجولة الأولى حقق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا على لايبزيغ الألماني 6-3، فيما عاد سان جيرمان بتعادل مخيب من أرض كلوب بروج البلجيكي 1-1.

ويرغب الفريق الباريسي في الثأر من الفريق الإنجليزي، الذي أقصاه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بالفوز عليه في مواجهتي الذهاب والإياب (2-1 و2-0)، كما أقصاه أيضا من ربع نهائي نسخة 2016 بعد التعادل ذهابا في باريس 2-2 وفوز مانشستر سيتي إيابا 1-0.

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