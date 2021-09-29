4 تمارين سهلة وفعالة لحرق دهون الصدر

تشكّل دهون الصدر لدى الكثيرين أزمة كبيرة من حيث كونها غير مرغوب فيها على مستوى الشكل، إضافة لما تسببه على المستوى الصحي كذلك.

وحسب موقع "أونلي ماي هيلث"، فإن استهداف دهون الصدر يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتقليل الدهون في العضلات، ولكن من خلال ممارسة التمارين المستهدفة، يمكن للمرء أن يحقق جسمًا لائقًا ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض وخاصة أمراض القلب.

هل دهون الصدر مضرة؟

حينما تتراكم الدهون في منطقة الصدر، وهي منطقة قريبة جدًا من القلب، فإنها يمكن أن تكون عاملا مساعدا يزداد معه خطر الإصابة بنوبات قلبية، وذلك لأن وجود تلك الدهون يعني وجود الكثير من الأحماض الدهنية في الدم والتي يمكن أن تؤدي إلى انسداد في شكل لويحات.

وبالطبع لا يمكن معالجة دهون الصدر بالتمارين الرياضية فقط، فالجمع بين النظام الغذائي والتمارين الرياضية لهما نفس القدر من الأهمية.

ومع ذلك، فإن التمرين هو عامل رئيسي يحدد معدل فقدان الدهون في الجسم، بسبب دهون الصدر.

وللتعامل مع هذه الدهون هناك 4 تمرينات يمكن القيام بها في البيت، وهي:

1. تمارين الضغط

هذا تمرين كلاسيكي ومفيد جدًا لخفض الدهون المتراكمة في العضلات حول منطقة الصدر، لأنه يزيد من عملية حرق السعرات الحرارية.

وللقيام بهذا التمرين: ابدأ أولاً في وضع اللوح الخشبي، وحافظ على ذراعيك ممدودتين أسفل صدرك وحافظ على المباعدة بين عرض الكتفين، وبعد ذلك، انحني بصدرك ببطء عن طريق تقريب ذراعيك من جسمك، ولا تضغط على الأرض لرفع جسدك لأعلى، وكرر هذا التمرين 10 مرات في مجموعة من 3.

2. اضغط على المقعد

تمرين الضغط على مقعد هو تمرين بسيط ولكنه يحتاج إلى مقعد مناسب وثقالات (دمبل) للقيام بهذا التمرين، لأنه يضع ضغطًا مباشرًا على صدرك ويشد الجسم، ويخفض الدهون من أعلى صدرك ويجعله مشدودًا وعضليًا.

وللقيام بهذا التمرين، استلقِ أولاً على المقعد وحافظ على يديك مستقيمة، وخذ الأثقال في يدك واجعل عرض كتف ذراعيك متباعدًا بشكل مستقيم، وأنزل الدمبلز ببطء عن طريق ثني مرفقك، وسيؤدي ذلك إلى الضغط على صدرك وأعلى البطن، وخذ نفسًا عميقًا واسحبه لأعلى مرة أخرى.

كرر هذا التمرين من 12 إلى 15 مرة في مجموعة من 3.

3. عبر الكابل

تقاطع الكابل في تمرين عضلات نقي يستهدف صدرك بكفاءة، يعد هذا تمرينًا رائعًا لحرق الدهون من صدرك وتقويته، وللقيام بهذا التمرين، عليك أن تقوم أولاً بإعداد البكرات وفقًا لوزنك وطولك، وتقف بجانب الآلة وخذ البكرات نحوك، وبمجرد أن تصبح في وضع مريح، اضبط المقاومة وحاول مقاومة الأوزان.

بعد ذلك، اسحبه نحو الجانب الآخر، يجب أن تتقاطع البكرتان مع بعضهما البعض ثم تتحكمان في الوزن وتتحركان تدريجيًا إلى الموضع الأولي، وعليك أن تحافظ على ذراعيك في شكل X، وأن تقوم بهذا التمرين حوالي 15 مرة في مجموعة 3.

4. سحب الدمبل

وهذا تمرين مفيد للغاية إذا كنت بحاجة إلى حرق دهون الصدر والحفاظ على معدل ضربات القلب تحت السيطرة في نفس الوقت، حيث يعمل سحب الدمبل على الضغط على صدرك الأوسط وأسفل صدرك ويجعله في حالة جيدة.

وللقيام بهذا التمرين، خذ الدمبل في كلتي يديك واستلق على المقعد، واثني مرفقيك وحافظ على الدمبل فوق صدرك، وبعد ذلك، يجب أن تكون ذراعيك بالقرب من أذنيك، ودع الضغط يؤثر على صدرك ويطيل عضلاتك، وفي النهاية اسحب الدمبل للأعلى تدريجياً مرة أخرى واجلبه فوق صدرك، وعليك أن تكرر هذا التمرين 10 مرات في مجموعة 3 لتحقيق الفعالية.

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