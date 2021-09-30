رئيس الوزراء الأردني: أكدت للرئيس عون دعمنا الكامل لاحتياجات لبنان

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إنه أكد للرئيس اللبناني ميشال عون دعم عمان الكامل لاحتياجات لبنان.

وحسب تصريحات أدلى بها الخصاونة ونقلها موقع النشرة اللبناني، قال: "لبنان له مكانة رفيعة، وأكدت للرئيس عون على دعمنا الكامل لاحتياجات لبنان"، مؤكدا: "لا ندخر أي جهد بقيادة الملك الأردني لدعمها".

ولفت الخصاونة إلى أن لديه "جملة من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الوزراء سيما في مجال الطاقة والكهرباء".

تصريحات الخصاونة جاءت عقب لقاء له مع الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم في قصر بعبدا الرئاسي.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن بلاده تسعى لتأمين وسائل لنقل الكهرباء للبنان، لافتا إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع مصر.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قد وصل إلى لبنان مساء أمس الأربعاء، على رأس وفد وزاري، في أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ويضم الوفد الوزاري وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ووزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.

وبعد وصول الوفد الأردني إلى المطار عقد لقاء بين الخصاونة ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في قاعة كبار الزوار في المطار، استمر لعدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر إقامته.

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