الإمارات تخصص 430 موقعا داخلها لمشاهدة حفل افتتاح إكسبو 2020

أكد القائمون على معرض إكسبو 2020، أن هناك 430 موقعا داخل الإمارات يمكن مشاهدة حفل الافتتاح من خلالها.

وحسب بيان لـ إكسبو نشره موقع الإمارات اليوم، قال: " الجمهور سيكون في كل مكان بالدولة، مساء اليوم، الموافق 30 سبتمبر الجاري، على موعد مع مشاهدة حفل الافتتاح عبر شاشات في مواقع عديدة، بينها المطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من معالم الدولة، ومتابعة فقرات الحفل كاملة على الهواء مباشرة".

وأوضح البيان وجود بث مباشر عبر تلفزيون إكسبو وموقع: https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏virtualexpo.world

وأشار إلى أن مجموعة من الفنانيين العرب سيشاركون في حفل الافتتاح منهم محمد عبده، وأحلام، وحسين الجسمي، والمغنية اللبنانية الأميركية ميساء قرعة.

كما لفت إلى أن عددا من الفنانيين العالميين سيشاركون أيضا، منهم أندريا بوتشيلي، وإيلي غولدينغ، وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ، وأنجيليك كيدجو، وأندرا داي.

وشرح البيان أماكن مشاهدة الحفل داخل الإمارات المختلفة، محددا في أبو ظبي منطقة «ياس بلازا»، ومنطقة "المنار مول"، و" وجزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، بينما في إمارة عجمان حدد منطقة "الحي التراثي"، وفي الفجيرة "منطقة الحصن"، وفي أم القيوين حدد المناطق التابعة لدائرة السياحة والتراث، ودائرة البلدية.

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