نائب الرئيس الإيراني لسبوتنيك: سنخصب اليورانيوم إلى الحد المسموح به

أكد نائب الرئيس الإيراني رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن بلاده ستخصب اليورانيوم إلى الحدود المسموح بها.

وحسب تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال إسلامي: "تتعهد إيران بعدم تطوير أو انتشار أسلحة نووية"، مؤكدا أن بلاده "ملتزمة بالامتثال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وإضافة إلى ما أكده إسلامي، لفت إلى أن التشريعات الخاصة بالجمهورية الإسلامية، وفتوى المرشد الأعلى لإيران، تحظر صنع أسلحة نووية.

وقال: "لذلك، برنامجنا النووي يحمل طابعا سلميا بحتا؛ وسنخصب اليورانيوم بالضبط إلى مستوى عدم تخطي حدود ما هو مسموح به".

يشار إلى أن إيران تخوض مفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، منذ إبريل/ نيسان الماضي، مع عدة دول من أجل إحياء الاتفاق النووي، وقد توقفت عند الجولة السادسة منه، بناء على طلب إيران لحين تولي الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي..

وصرحت إيران سابقا بقدرتها على زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90%، وهو الحد الذي يمكن معه علميا استخدامه كقاعدة لإنتاج أسلحة نووية.

وقد رشحت أنباء عديدة حول نية الأطراف جميعها العودة إلى المفاوضات، من أجل إحياء الاتفاق النووي مرة أخرى.

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