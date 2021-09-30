"العليا الأمريكية" توافق على طعن حول وضع علم يحمل الصليب فوق مبنى حكومي

وافقت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الخميس على الاستماع إلى طعن قدمته جماعة تطلق على نفسها "دستور كامب"، لرفض سلطات بوسطن طلبها برفع علم يحمل صورة صليب مسيحي فوق مبنى البلدية.

وحسب رويترز فإن القضاة سينظرون في استئناف قدمته مجموعة مسيحية تدعى "دستور كامب" لحكم محكمة أدنى لصالح المدينة، وتولى القضية قبل أربعة أيام من بدء فترة ولايتهم الجديدة البالغة تسعة أشهر.

و"دستور كامب" هي عبارة عن مجموعة تطوعية تقوم بتدريس فصول حول تاريخ الولايات المتحدة والأحداث الجارية، وقد تقدمت برفع علم عليه صليب مسيحي فوق قاعة المدينة في عام 2017.

وقالت المجموعة إن رفض سلطات مدينة بوسطن الموافقة على الطلب ينتهك ضمان التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية التعبير، مستندين إلى أن رفع العلم قد ينتهك قسمًا آخر من التعديل الأول الذي يحظر تأييد الحكومة للدين.

وقد انحازت المحاكم الأقل درجة إلى رؤية المدينة، حيث خلصت محكمة الاستئناف المركزية الأمريكية الأولى ومقرها بوسطن في يناير إلى أن رفع العلم سيمثل شكلاً من أشكال الخطاب الحكومي، مما يمنح المدينة مساحة أكبر لتحديد الكلام المسموح به.

ولم ترفض المدينة طلبًا من قبل ووافقت سابقًا على أعلام دول ومنظمات خاصة أخرى.

وستستمع المحكمة إلى مرافعة شفوية في أوائل العام المقبل، ومن المقرر صدور حكم بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

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