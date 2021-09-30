وزيرة الخارجية الليبية تلتقي نظيرها السعودي في الرياض

التقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود.

وحسب بيان نشرته الخارجية الليبية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد استعرضت المنقوش خلال اللقاء مضامين مبادرة استقرار ليبيا، كأول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا بجوانبها السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية.

كما ناقشت كذلك عزم ليبيا رئاسة وتنظيم مؤتمر دولي نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم للبدء الفعلي في تنفيذ بنودها، استنادا على مخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وقرارات مجلس الأمن 2570، 2571.

وفي هذا الخصوص قدمت المنقوش دعوة لنظيرها السعودي للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي، تأكيداً للمكانة الرائدة التى تتمتع بها المملكة العربية السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهته عبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، عن دعم بلاده الكامل لكل مايهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، معبراً عن دعمه لمبادرة استقرار ليبيا باعتبارها مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا ويحقق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والبناء.

كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية تنسيق المواقف إتجاه القضايا ذات الإهتمام المشترك، وتطرق كذلك إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة المبرمة سابقا بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة.

وأعرب الوزير السعودي في ختام اللقاء عن دعم بلاده الكامل لكل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدا بأن ماتتمتع به ليبيا من إمكانيات يؤهلها إلى تجاوز أزمتها، وتحقيق الازدهار لشعبها، مؤكدا بأن بلاده على استعداد لتقديم الدعم اللازم، ومساندة جهود الليبيين نحو الاستقرار والتنمية.

** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك