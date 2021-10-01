زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوبي إيران

تعرض الجنوب الإيراني لزلزال بقوة 5.2 درجة، على مقياس ريختر، أمس الجمعة.

ووفقا للمركز الأوربي لرصد الزلازل فإن الزلزال كان مركزه شمال غرب مدينة بوشهر الإيرانية بحوالي 95 كيلومترا، كما نقل موقع السومرية نيوز.

وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، في المنطقة التي تقع فيها محطة الطاقة النووية المعروفة بالاسم نفسه.

ولم تنقل وسائل الإعلام الإيرانية أي بيانات حول الزلزال وخسائره المادية أو البشرية.

وحسب وكالة إرنا الإيرانية فإن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران قد أكد تعرض مدينة "زرند" الموجودة في محافظة كرمان وسط إيران، أول أمس الأربعاء إلى زلزال بقوة 4 درجات، وذلك في الساعة الثانية و31 دقيقة و43 ثانية عصرا.

وقال بيان صادر عن مركز الزلازل بجامعة طهران إن الزلزال وقع "عند التقاء خطي الطول الشرقي 56:71 درجة، والعرض الشمالي 30:79 درجة، وفي عمق 8 كم من سطح الأرض".

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