230 دراجة في 23 محطة لتسهيل التنقل في إكسبو 2020

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة "كريم" مبادرة التشارك في الدراجات الهوائية لتسهيل عملية التنقل في معرض إكسبو 2020.

وحسب موقع البيان الإماراتي، فقد وفرت هيئة الطرق والمواصلات 230 دراجة هوائية، مزودة بدواسات تساعد في الحركة.

ونشرت الهيئة هذا العدد من الدراجات داخل 23 محطة، ليتمكن الزوار والعاملون من التجول بسرعة وسهولة داخل المعرض.

من جانبه قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "إن التشارك في الدراجات الهوائية يعد وسيلة رائعة للتجول داخل معرض إكسبو، كما نشجع الزوار على استخدام وسائل المواصلات العامة مثل مترو دبي وباص دبي ومركبات الأجرة من أجل الوصول إلى المعرض والاستفادة من مزايا تكامل المواصلات العامة وبالتالي تسهيل التنقل".

​ويعد معرض "إكسبو 2020 دبي" هو أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا منذ انطلاقه لأول مرة قبل نحو 170 عاما، وستكون إمارة دبي أول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي.

ويقام هذا المعرض في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بمشاركة 192 دولة من حول العالم، ويتناول ثلاثة موضوعات محورية، هي الفرص والتنقل والاستدامة.

ويأمل منظمو نسخة دبي من المعرض العالمي في استقبال 25 مليون زائر على مدى ستة أشهر لأجنحته البراقة.

وقد حضر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم افتتاح الحدث أمس الخميس، والذي يضم أكثر من 190 دولة والذي وعد بأنه سيكون "المعرض الأكثر استثنائية في تاريخ الحدث".

يشار إلى أن أول معرض عالمي من هذا النوع أقيم في لندن عام 1851، عندما نظم في قصر "كريستال بالاس" الذي شيد لهذا الغرض، وأقيمت نسخة باريس لعام 1889 حول برج "إيفل"، الذي كان مقصودا في البداية أن يكون نقطة جذب مؤقتة.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك