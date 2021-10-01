عبد اللهيان يطالب سيئول بإيجاد حل سريع للأموال الإيرانية المجمدة

وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية أكد عبد اللهيان ضرورة "إيجاد حل سريع لهذه المشكلة في مسار خارج الطريق المغلق الذي وصل إليه، بسبب التبعية الكورية للمسار المرسوم من قبل أمريكا".

تصريحات وزير الخارجية الإيراني جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه معه نظيره الكوري الجنوبي "جانغ ایي ینغ" مساء الخميس.

وبينما أشاد عبد اللهيان بالعلاقات التي وصفها بـ "الطيبة" بين البلدين، مطالبا بتطويرها، فقد انتقد عرقلة وصول إيران إلى أموالها المجمدة في البنوك الكورية.

وقال الوزير الإيراني إن هذه الأموال سيتم توجيهها في الأساس لشراء الأدوية والسلع الأساسية التي يحتاجها الشعب الإيراني، مؤكدا أن هناك استياءً شعبيا من تصرف سيئول.

ووفقا للوكالة الإيرانية فقد رد الوزير الكوري بتأكيده على متابعته حل المشكلة، حتى تصل إيران إلى أموالها المجمدة، معربا عن قلقه من الأخبار التي تتحدث عن منع دخول السلع الكورية الجنوبية إلى إيران.

يشار إلى أن العلاقات بين طهران وسيئول كانت قد شهدت توترا لافتا، بسبب إحجام كوريا الجنوبية عن تحويل مبلغ وقدره 7.6 تريليون وون كوري جنوبي (حوالي 7 مليارات دولار) لإيران تمثل باقي ثمن شحنات من النفط، بسبب العقوبات الأمريكية.

وأفادت تقارير صحفية بأن حكومة كوريا الجنوبية أودعت الأموال في مصرفين كوريين جنوبيين قبل سنوات، لكنها لم تحوّل إلى بنك إيران المركزي بسبب العقوبات الأمريكية على إيران التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها عقب إعلانه، في مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.

وتقدر طهران إجمالي أموالها المحتجزة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، منها 35 مليار في بنوك أوروبية.

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