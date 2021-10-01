الرابطة الوطنية للخنازير في بريطانيا: إذا لم يتم دعمنا بشكل صحيح سنفلس

قالت الرابطة الوطنية للخنازير في بريطانيا إن كثيرين من المنتجين سيتعرضون للإفلاس إذا لم يتم دعمهم بشكل صحيح.

وحسب خطاب مفتوح أرسلته الرابطة إلى تجار التجزئة اليوم الجمعة، ونشرته رويترز، فقد أكدت أن الدعم يتضمن الإقبال على شراء لحوم الخنازير المحلية، وليس منتجات الاتحاد الأوروبي الأرخص سعرا.

وحذرت الرابطة في خطابها من أن العديد من المنتجين سيتعرضون للإفلاس إذا لم يتم دعمهم بشكل صحيح.

وقد أدى النقص الحاد في الجزارين، وفي صناعة معالجة اللحوم إلى انخفاض قدرة المعالجات بنسبة 25%، مما يعني أن عشرات الآلاف من الخنازير تُترك في المزارع ويواجهون إعدامًا وشيكًا.

وقالت الرابطة في خطابها: "نحن ندرك أيضًا أن بعض تجار التجزئة، الذين كانوا حتى الآن يدعمون بشدة سلاسل التوريد البريطانية، يفكرون الآن في الانتقال إلى لحم الخنزير في الاتحاد الأوروبي لأنه أرخص بكثير".

وأوضحت أن "هذا من شأنه أن يجعل وضعنا أسوأ بكثير لدرجة أن العديد من منتجي الخنازير، لن يكون لديهم خيار سوى الخروج من الصناعة".

وتفاقم نقص العمالة في الصناعة بسبب وباء كورونا، وسياسة الهجرة البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي قيدت تدفق العمال من أوروبا الشرقية.

وقالت جمعية الخنازير إنه على الرغم من محاولات إقناع الحكومة بتخفيف قواعد الهجرة، يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود.

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