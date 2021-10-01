الجمعية العمومية للمحكمة الكلية الكويتية توافق على أول 7 قاضيات لرئاسة الدوائر

وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الكلية بالكويت على تعيين اول 7 قاضيات في تاريخ البلاد.

وحسب جريدة القبس الكويتية فإن الجمعية العمومية للمحكمة الكلية قد وافقت في جلستها أمس، على تنصيب 7 قاضيات.

وجاء القرار ليتم تنصيب القاضيات في رئاسة دوائر في محكمة الجنح وإصدار الأحكام.

والقاضيات هن: لولوة الغانم، فاطمة الصغير، فاطمة الكندري، سنابل الحوطي، بشاير عبدالجليل، ورؤى الطبطبائي، بشاير الرقدان.

وبالرغم من أنه أُعلن سابقا عن تعيين 15 قاضية، لعضوية المحاكم الكلية، إلا أن الأمر مختلف مع هؤلاء الـ7، من حيث جاء تعينهن كرؤساء للدوائر، وهو ما يتيح لهن إصدار الأحكام منفردات.

وفي سياق متصل قررت الجمعية كذلك انضمام 48 من أعضاء النيابة العامة إلى منصة القضاء الكويتي.

وكانت ثماني قاضيات كويتيات، قد أدت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في الـ3 من سبتمبر/ أيلول، الماضي، لمباشرة عملهنَ في السلك القضائي، الذي بقي حكرا على الرجال طيلة الأعوام الماضية.

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