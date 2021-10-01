تقرير: تحويلات المغاربة من الخارج تقارب 7 مليارات دولار خلال 8 أشهر

أكد تقرير صادر عن مكتب الصرف المغربي أن تحويلات المغاربة المقيميين بالخارج بلغت قيمتها 63 مليار درهم، وهو ما يقارب الـ7 مليار دولار، خلال 8 أشهر.

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع هسبريس المغربي، فقد زادت نسبة تحويلات المغاربة المقيميين بالخارج بما يبلغ 45.7%، في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.

وتضمن التقرير تأكيدا على أن هذه الزيادة تأتي في مقابل 43% في الوقت نفسه من العام الماضي، لافتا إلى أن هذه النسبة هي الأعلى مقارنة بالأربع سنوات الماضية، حيث كانت في 2017 قرابة 44 مليار درهم، وهو ما يعني أنه زاد قرابة 20 مليار درهم.

ومعلوم أن تحويلات المغاربة من الخارج تدعم رصيد البلاد من العُملة الأجنبية، وهو ما يسهم في تيسير استيراد السلع الأساسية.

وطبقا للصحيفة المغربية فإن المغرب يعد ثاني بلد في الشرق الأوسط في تلقي التحويلات المالية من جاليته المقيمة في الخارج بعد مصر.

وتأتي الجالية المغربية كأولى الجاليات المهاجرة إلى الدول الأوربية الذين يحولون الأموال إلى بلدهم الأم بنسبة تتجاوز النصف.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك