وزارة الدفاع التايوانية: أصدرنا اليوم تحذيرا لـ25 طائرة صينية دخلت أجواءنا

وحسب بيان صادر عنها قالت وزارة الدفاع في تايبيه: "إن القوات الجوية التايوانية اضطرت مرة أخرى إلى تحذير 25 طائرة صينية دخلت منطقة دفاعها الجوي اليوم الجمعة".

وأوضح البيان أن هذه التحذيرات تأتي في نفس اليوم الذي احتفلت فيه بكين بعيدها الوطني.

وتشكو تايوان، وهي منطقة تطالب بها الصين، لمدة عام أو أكثر من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب منها، والتي غالبًا ما تكون في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي، بالقرب من جزر براتاس، التي تسيطر عليها تايوان، وفقا لرويترز.

ولفت البيان إلى أن "أحدث مهمة صينية تضمنت 18 مقاتلة من طراز جيه – 16، وأربع طائرات إس يو- 30، بالإضافة إلى قاذفتين ذات قدرة نووية من طرازإتش- 6 وطائرة واحدة مضادة للغواصات.

وأوضح أن جميع الطائرات الصينية حلقت في منطقة بالقرب من براتاس، مع تحليق القاذفتين بالقرب من الجزيرة المرجانية، وفقًا لخريطة نشرتها الوزارة.

يشار إلى أن تلك الطلعات تأتي عقب هجوم شنته الحكومة الصينية على وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، واصفة إياه بأنه ذبابة "حادة" لجهوده في الترويج لتايوان واستقلالها دوليا.

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