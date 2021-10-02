المخابرات السودانية: لم نسلم الإرهابيين المقبوض عليهم لأي جهة

أكدت المخابرات العامة السودانية أنها لم تسلم العناصر الإرهابية التي قبضت عليها مؤخرا لأي جهة خارج السودان.

وحسب بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال مدير الإعلام بجهاز المخابرات العامة السوداني إن الجهاز لم يسلم العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها مؤخرا لأي جهة.

ونفى المسؤول السوداني ما تردد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن تسليم تلك العناصر لأي جهة، مشددا على أنهم الآن "قيد الإجراءات القانونية".

وأهاب مدير الإعلام بالمخابرات العامة السودانية بـ "الصحفيين والكتاب عدم الخوض في نشر المعلومات غير الحقيقية المتعلقة بالأحداث الحالية دون الرجوع لمصادرها الحقيقية، حتى تتمكن الجهات الامنية المختصة من أداء مهامها؛ حفاظاً على استقرار وأمن الوطن والمواطن".

وأكد البيان في نهايته أن "جهاز المخابرات العامة سيظل عيناً مبصرة تراقب الأعداء صونا لأمن السودان وسلامة شعبه وفصيلاً متقدماً يدافع عن قيم الثورة، ويعمل بجد مع الأجهزة النظامية الأخرى وسدا منيعا في وجه المخاطر، و التحديات".

وكانت المخابرات العامة السودانية قد أعلنت مؤخرا القبض على 11 إرهابيا، قالت إنهم يمثلون خلية لـ"داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) من جنسيات مختلفة.

وبعدها ذكرت تقارير إعلامية أن جهاز المخابرات العامة السوداني قام بتسليم عدد من هؤلاء إلى السلطات المصرية.

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