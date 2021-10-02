ساركوزي عن الحكم الصادر بسجنه عاما: كثيرون في فرنسا لديهم شكوك تجاهه

علق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على الحكم الصادر بسجنه عاما على خلفية إدانته بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.

وحسب تصريحات أدلى بها ساركوزي اليوم السبت، ونشرتها رويترز، فقد قلل من الحكم بإدانته، مشيرا إلى أن كثيرين في فرنسا كانت لديهم شكوك بشأن حكم الإدانة هذا الأسبوع.

تصريحات ساركوزي جاءت أثناء وجوده في مكتبة باريس للتوقيع على نسخ من كتابه الجديد "النزهات".

وعلق الرئيس الفرنسي السابق على تجمع مئات الأشخاص في مكتبة لامارتين لتحيته قائلا إنه "مؤثر للغاية ومطمئن للغاية بالنسبة لمزاج البلاد.. فالناس لا ينخدعون".

وكانت محكمة فرنسية، قد أصدرت حكما على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، أول أمس الخميس، بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني عام 2012، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام، مع إمكانية استئناف الحكم.

وذكرت المحكمة، أن ساركوزي علِم أنه تعدى الحد القانوني وفشل "طواعية" في الإشراف على نفقات إضافية.

يشار إلى أن شهر مارس/ آذار كان قد شهد حكما بسجن ساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007.

* تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك