عمران خان يعلن عن استئناف محادثات السلام مع "طالبان باكستان" لأول مرة منذ 2014

كشف الرئيس الباكستاني عمران خان عن محادثات هي الأولى من نوعها بين حكومته وحركة طالبان الباكستانية، منذ العام 2014.

وحسب تصريحات للتلفزيون التركي قال خان: "أعتقد أن داخل حركة طالبان باكستان مجموعات منفتحة على محادثات سلام ومصالحة مع حكومتنا، ونحن نتحدث مع هذه المجموعات".

وكان فؤاد شودري وزير الإعلام الباكستاني قد أكد أن المفاوضات بين إسلام أباد، وطالبان الباكستانية قائمة، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وفي المقابل نقلت تقارير إعلامية عن مصدر داخل حركة طالبان الباكستانية، تأكيده انعقاد محادثات بين حركته والحكومة الباكستانية "منذ شهر، بالفعل لكن بلا نتيجة"، على حد تعبيره.

وكانت طالبان الباكستانية قد بدأت صراعها مع حكومة إسلام آباد منذ العام 2007، وتتهمها السلطات الباكستانية بقتل آلاف من المدنيين ومن عناصر قوات الأمن الباكستانية، فيما تبنت الحركة الباكستانية عدة تفجيرات.

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