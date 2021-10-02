هدفان لمحمد صلاح ينافس بهما على أفضل أهداف الشهر في ليفربول.. فيديو

وحسب ما نشره النادي الإنجليزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن صلاح ينافس بهدفين أحدهما في ليدز يونايتد، والآخر أحرزه في كريستال بالاس.

⚠️ 𝙎𝙩𝙪𝙣𝙣𝙚𝙧𝙨 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙥𝙩𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧 ⚠️



Which one of these 🔟 Reds’ strikes is your Goal of the Month? pic.twitter.com/dHvFw1SRS0 — Liverpool FC (@LFC) October 2, 2021

وكتب النادي معلقا على مقطع فيديو ضم الأهداف العشرة قائلا: أي من الضربات العشرة للريدز هو هدفك في هذا الشهر؟.

يشار إلى أن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، كان قد أعلن الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي قائمة قادة الفريق والتي خلت من اسم نجم الكرة المصرية وهدّاف الريدز محمد صلاح، فيما فسرته تقارير إعلامية بأنه قد يعجل بقرار صلاح ترك ماديه.

وكان محمد صلاح قد كشف، في حوار له العام الماضي، مع "صحيفة آس" الإسبانية، أنه محبط للغاية لعدم منحه شارة القيادة في مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب إف سي ميدتجيلاند، مضيفا: "كنت أتمنى ارتداء شارة القيادة، ولكن هذا قرار المدرب، وأنا أقبله".

وارتدى صلاح شارة قيادة ليفربول لأول مرة، في مايو/ أيار الماضي، خلال مباراة الفريق ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وتقول تقارير صحفية إن اللاعب المصري يطلب الحصول على راتب قياسي في تاريخ الريدز، من أجل التوقيع على عقد جديد.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك