المحكمة الأمريكية ترفض دعوى ضد شرطي أطلق النار على مصاب بمرض عقلي

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، استئنافا قدمته إحدى العائلات ضد شرطي في ولاية نيوجيرسي أطلق النار على أحد أفرادها، وكان مصابا بمرض عقلي.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن المحكمة رفضت استئنافًا قدمته والدة ويلي جيبونز لقرار محكمة أدنى بمنح جندي ولاية نيوجيرسي تروبر نوح بارتيلت "حصانة مؤهلة" بعد أن أطلق النار على جيبونز مرتين خلال مواجهة على جانب الطريق في عام 2011.

وفيما استند الاستئناف على أن المجني عليه كان يصوب مسدسًا على رأسه هو ولم يكن موجها إلى الشرطي، إلا أن المحكمة رفضته مفسرة قيام الضابط بذلك على أنه دفاع قانوني عن نفسه.

وكانت الدائرة الثالثة في محكمة الاستئناف بـ"فيلادلفيا" قد أكدت في الحكم الصادر بشأن بارتيلت في عام 2020، أنه "على الرغم من أن جيبونز، الذي تم تشخيص إصابته بالفصام، كان يوجه البندقية نحو نفسه، إلا أنه كان "في نطاق إطلاق النار" على الضابط".

يشار إلى أن عناصر من الشرطة الأمريكية قتلت رجلاً من أمريكا اللاتينية كان يسير على شاطئ هنتنغتون حاملاً أسلحة في يديه، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأسبوع الماضي.

ووفقا لما ورد في تقارير إعلامية أقيمت بطولة ركوب الأمواج الأمريكية على الشاطئ، ووصلت الشرطة بعد مكالمة تفيد بوجود رجل مسلح، وبعد عدم استجابته لمطلب التخلي عن سلاحه، تم إطلاق النار عليه.

ونقل صحفي شهد الحدث: "كنا نذهب إلى خيام ركوب الأمواج، في ذلك الوقت سمعنا صوت ثلاث طلقات، لكننا اعتقدنا أنها ألعاب نارية في البداية".