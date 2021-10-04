منتج سينمائي مصري يعلق على ابتهال النقشبندي "مولاي إني ببابك"

علق المنتج السينمائي، محمد العدل، على موقف نقابة المهن الموسيقية من أحد المغنّين، بسبب ابتهال "مولاي إني ببابك" للشيخ سيد النقشبندي.

وحسب تصريحات للعدل نشرها موقع مصراوي، أكد أن المغني لم يخطيء، وأن تغييره في كلمات الابتهال لا يستحق ما فعلته معه نقابة المهن الموسيقية.

وكان مغني الراب المصري مروان بابلو، قد شارك مع المغني الفلسطيني شب جديد، في حفل بمركز المنارة مساء الجمعة الماضية، وقام فيه المغني الفلسطيني بتغيير كلمات الابتهال من "مولاي إني ببابك" إلى "مروان إني ببابك".

وبناء عليه، أكدت نقابة المهن الموسيقية المصرية على أن مروان بابلو ليس عضوا فيها، وأبلغت كافة الجهات بهذا الأمر.

وقال العدل في إشارة إلى ابتهال مولاي للشيخ سيد النقشبندي: "أغنية لها مؤلف وملحن، ليست نصا مقدسا، عايزين نص في القانون جديد إزدراء إبتهالات".

وتابع: "مولاي إني ببابك ليست آية قرأنية ولا حديث نبوي، أرحموا أنفسكم وأرحمونا".

وأكد العدل أن عقوبة مروان ليست صائبة لأنه بحسبه لم يقل شيئا، وإنما من قال هو زميله المغني الفلسطيني، وقال: "ملحوظة مروان مقالش حاجة، ده صاحبه اللي قال مروان إني بابك، مقالوش مولاي.. قال مروان".

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بيانا، قالت فيه إنها قررت "منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، خاصة وأنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد، وأخطرت نقابة الموسيقيين كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين، واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل".

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