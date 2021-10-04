بلاغات عن أعطال بموقعي أمازون وغوغل، وإحدى شبكات المحمول في أمريكا

قالت تقارير إعلامية إن مجموعة من البلاغات وردت داخل الولايات المتحدة الأمريكية عن تعطل إحدى شبكات المحمول، إضافة إلى موقعي أمازون وغوغل.

وأكدت التقارير أن الأعطال طالت شبكة تي موبايل للاتصالات، ووردت بلاغات عديدة منها.

مستخدمون يبلغون عن أعطال في شبكة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 4, 2021

ومنذ قليل توقفت بعض التطبيقات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توقف "​واتساب آب"، وماسينغر، في حين صدر بيان عن "فيسبوك"، أكد أنهم يدركون "أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى التطبيق"، مشددين على أنهم يعملون "على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

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