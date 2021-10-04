تسجيل
18:52 GMT04 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مدير التربية البدنية والرياضة بحركة طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021

    اتهامات لبريطانيا بـ"الإفلاس الأخلاقي" لإغلاقها صندوق بريد لمساعدة الأفغان

    © AFP 2021 / Bulent Kilic
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050156585_0:17:3072:1745_1200x675_80_0_0_2ccdbb1969ba219b30be28af66be5b2c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202110041050338921-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86/

    وجهت شركة قانونية كبرى في المملكة المتحدة تدعى "ميشكون ديريا"، اتهمات للحكومة البريطانية بـ"الإفلاس الأخلاقي" بسبب إعادة توطين الأفغان بعد تسريب بريد إلكتروني.

    وحسب "الإندبندنت" البريطانية، قال محامون في "ميشكون دي ريا"، وهي شركة محاماة بارزة، إنهم اتخذوا إجراءات قانونية ضد حكومة المملكة المتحدة بعد أن رفضت طلبات الحصول على تأشيرة من 35 قاضياً أفغانياً - كانوا ذكوراً وإناثاً - الذين يتعقبهم أعضاء من طالبان.

    نساء أفغانيات يطالبن بحقوقهن في ظل حكم حركة طالبان بعد السيطرة على كابول
    © AP Photo / Kathy Gannon
    قاضيات أفغانيات يهربن من رجال حررتهم طالبان

    وأفادت الصحيفة البريطانية أنها اطلعت على رسالة بريد إلكتروني من وزارة الخارجية، موجهة إلى محامية تساعد القاضيات العالقات في أفغانستان تنص على أن "صندوق البريد هذا مغلق الآن" ولن يتم "القراءة أو الرد" على أي رسائل بريد إلكتروني، وهو ما أظهر أن وزارة الخارجية قد أغلقت صندوق بريد مخصص لمساعدة الأفغان على الفرار من البلاد.

    يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة "الإندبندنت" مؤخرًا أن أكثر من 200 قاضية تقطعت بهم السبل للاختباء من طالبان في أفغانستان، في حين حذر نشطاء من أنهم معرضون لخطر القتل على يد طالبان.

    وأفرجت طالبان عن آلاف السجناء، بمن فيهم إرهابيون وكبار نشطاء القاعدة، حسب الصحيفة، ويقول الخبراء إن القضاة المسؤولين عن إرسال العديد من المجرمين المفرج عنهم حديثًا إلى السجن مرعوبون على سلامتهم الآن.

    وقالت ماريا باتسالوس، المحامية في الشركة: "إغلاق صندوق الوارد الخاص بوزارة الخارجية هو مثال آخر على غسل الحكومة أيديها من الوضع، إنها مفلسة أخلاقيا".

    وحذرت السيدة باتسالوس، التي يدعمها محامون من غاردن كورت تشيمبرز، القاضيات الأفغانيات من "خطر وشيك" ويضطررن للانتقال من "منزل آمن إلى منزل آمن بشكل يومي"، مضيفة أنه: "ليس لديهم أي أموال؛ لأن طالبان جمدت حساباتهم المصرفية، إنهم يكافحون لإطعام أطفالهم".

    وأضافت: "لقد دربت حكومة المملكة المتحدة القضاة لمساعدتهم على تطبيق حكم القانون على الأرض، والآن قاموا بإجلاء القوات وتركوا الناس وراءهم، على الرغم من صلاتهم الجوهرية بنظام العدالة البريطاني وتوجيههم مع المتخصصين القانونيين البريطانيين، فقد تم التخلي عنهم فعليًا من قبل الخدمة المدنية في المملكة المتحدة".

    لكن متحدثًا باسم الحكومة البريطانية قال لصحيفة "الإندبندنت": "نحن نواصل العمل من خلال أكثر من 200000 طلب تلقيناها"، لافتا إلى أنه البريد والدعم يستمر توفيره سبعة أيام في الأسبوع، مع موظفين مدنيين متفانين يدعمون المواطنين البريطانيين والأفغان".

    ووعد قائلا: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتأمين ممر آمن لتمكين المواطنين البريطانيين والأفغان المؤهلين من مغادرة البلاد، وستظل قنوات الاتصال الخاصة بنا مفتوحة لأولئك الذين يطلبون المساعدة".

    ويوجد في أفغانستان ما يقرب من 250 قاضية في المجموع ، لكن تمكّن عدد قليل من الفرار في الأسابيع الأخيرة.

    ** تابع المزيد من أخبار حركة طالبان على سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    بريطانيا تدعو الصين وروسيا للاتفاق على استراتيجية بشأن أفغانستان
    رئيس وزراء بريطانيا يلقي كلمة غدا أمام البرلمان بشأن أفغانستان
    بريطانيا تعلن إنهاء جهود الإجلاء من أفغانستان اليوم
    بريطانيا: هناك خطر كبير من هجوم إرهابي على أفغانستان قريبا
    الكلمات الدلالية:
    حركة طالبان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان منطاد الهواء الساخن في صحراء وادي رم، الأردن، 1 أكتوبر 2021.
    المناطيد تزين سماء الأردن
    محيط من السلاح في أفغانستان
    "محيط" من السلاح في أفغانستان
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك