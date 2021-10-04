مصادر مغربية: الملك سيفتتح الدورة البرلمانية بخطاب عن بعد

أكدت تقارير إعلامية محلية نقلا عن مصادر برلمانية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سوف يفتتح الدورة البرلمانية الجديدة بخطاب يلقيه عن بعد.

ووفقا لتصريحات نقلها موقع "هسبريس"، قالت مصادر برلمانية إن الملك سيلقي خطاب الافتتاح، الجمعة المقبلة، عن بعد، وذلك تطبيقا للإجرءات الاحترازية التي أقرتها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحسب المصادر، فإن حضور افتتاح هذه الدورة سيقتصر على 100 عضو فقط من المجلسين الذين يتألف منهما البرلمان المغربي.

يشار إلى أن الانتخابات المغربية قد أفرزت في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، هزيمة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب.

وقد ذكرت تقارير إعلامية العديد من المعطيات التي كانت تشير إلى أن "العدالة والتنمية" لن يحافظ على صدارة المشهد الذي تصدره طيلة 10 سنوات، إلا أنه لم يكن يتوقع أن تكون الخسارة بهذا الشكل، حيث حصل الحزب على 12 مقعدا فقط حسب النتائج الأولية، وهو ما يراه الشارع هزيمة ساحقة.