تسجيل
22:27 GMT04 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث خلال حفل تأبين للجنود الذين سقطوا في حرب 2014 مع غزة ، في قاعة إحياء ذكرى المقبرة العسكرية في جبل هرتسل في القدس ، 20 يونيو 2021

    هل ينفذ بينت وعوده بمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي؟

    © REUTERS / POOL
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1049350451_0:0:3073:1729_1200x675_80_0_0_cb44f0b113bd5b957c686565ab2fe0a1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202110041050340236-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%9F/

    وسط زيادة ملحوظة لمعدل الجرائم في الأوساط العربية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، إشراك الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في مكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة غير الشرعية في المجتمع العربي.

    وأفادت قناة "كان" الرسمية بأن الحكومة قررت أن جهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي سيساعدان في محاربة العنف في المجتمع العربي، وسوف يركز الجيش و"الشاباك" على قضية الأسلحة غير المشروعة.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث خلال حفل تأبين للجنود الذين سقطوا في حرب 2014 مع غزة ، في قاعة إحياء ذكرى المقبرة العسكرية في جبل هرتسل في القدس ، 20 يونيو 2021
    © REUTERS / POOL
    بينيت: العنف في المجتمع العربي وصل إلى "نقطة لا تحتمل"

    وقال مراقبون إن وعود مكافحة الجريمة في الأوساط العربية متكررة، ورئيس الحكومة الإسرائيلية نيفتالي بينت يحاول مغازلة القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس، والذي هدد بالانسحاب من الحكومة لعدم تنفيذ شروطها، والتي من بينها مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بالداخل.

    وعود جديدة

    جاءت التصريحات الإسرائيلية بعد عقد جلسة هي الأولى من نوعها للجنة الوزارية المكلفة بمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

    وقال بينيت في كلمة أمام الوزراء إن "العنف في المجتمع العربي وصل إلى الخط الأحمر".

    وأضاف: "تأخذ الحكومة هذه القضية على محمل الجد. يجب أن يفهم الجمهور العربي أن قوات الأمن ليست العدو، بل هي الحل".

    واعتبر نفتالي بينيت أن العنف في المجتمع العربي مشكلة تجاهلتها الحكومات الإسرائيلية السابقة، حتى وصلت إلى "أبعاد مروعة".

    وخاطب بينيت الرأي العام العربي: "قفوا خلف الشرطة وقوات الأمن، قفوا وراء الدولة".

    أرقام مخيفة

    اعتبر محمد حسن كنعان، القيادي العربي البارز في الداخل الإسرائيلي، إن وعود بينت بمحاربة الجريمة في المجتمع العربي تكررت كثيرًا في الفترة الأخيرة، ولم يتدخل إلى الآن، فيما تفاقمت الجريمة بشكل مقلق في الآونة الأخيرة بالمجتمعات والمدن العربية بالداخل الإسرائيلي، حيث وصل عدد القتلى منذ بداية العام وحتى اليوم إلى 100 قتيل.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الأرقام تعتبر من النسب المرتفعة جدًا، حيث قتل ما يقارب 1450 عربيًا منذ عام 2000 وحتى اليوم، والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عجزت عن مواجهة آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وعجزت عن وضع خطة رسمية وجدية للقضاء على هذه الظاهرة.

    ويرى كنعان أن الجماهير العربية تنتظر بأمل تدخل حكومة بينت ومواجهة العنف بشكل جدي ومسؤول، ورصد الميزانيات الكافية، لأن الحكومة وأجهزة الأمن وحدها  القادرة على سحب السلاح غير المرخص من المجتمعات العربية، حيث لم يعد المواطن العربي آمنا على نفسه أو على عائلته وسط سيطرة عصابات الإجرام على تجمعات كبيرة في وسطنا العربي.

    وأكد أن الحكومة يجب أن تقوم بدورها، والمواطنون العرب ينتظرون النتائج الإيجابية، وفي حال فشلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي الأخرى في القضاء على العنف والجريمة، يجب أن ترحل فورًا.

    العرب والكنيست

    بدوره قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح، إن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، عندما وافق الدخول في الائتلاف الحكومي كان من أحد شروطه وضع خطة لمحاربة الجريمة في الوسط العربي، من خلال زيادة مراكز الشرطة والعمل على جمع الأسلحة غير المرخصة والتي تقدر بـ 40 ألف قطعة سلاح.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث خلال حفل تأبين للجنود الذين سقطوا في حرب 2014 مع غزة ، في قاعة إحياء ذكرى المقبرة العسكرية في جبل هرتسل في القدس ، 20 يونيو 2021
    © REUTERS / POOL
    بينيت للمجتمع العربي في إسرائيل: روحوا تطعموا

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تشير التقارير إلى أن الجريمة في الأوساط العربية بالداخل الإسرائيلي تزيد بشكل طردي، وخلال السنوات العشر الأخيرة قتل ما يقارب 1700 مواطن، معظمهم بإطلاق نار، وحت هذه اللحظة ومرور 4 أشهر عل تشكيل حكومة بينت لم تنفذ أي من وعودها لمنصور عباس، وبين الفينة والأخر يخرج تصريح من الحكومة بوضع خطة وإشراك الشاباك في معالجة الجريمة بالوسط العربي.

    ويرى الرقب أن تصريحات بينت تأتي بعد أن تم إلغاء زيارة له لأم الفحم قبل أيام، بسبب تحذيرات أمنية من خروط تظاهرات ضده، كما أن منصور عباس لوح خلال الأيام الأخيرة بالانسحاب من الحكومة التي لم تلتزم بشروطها معه.

    وتابع: "خلال أيام سيتم افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، وخلال هذا الشهر من المقرر أن يتم التصويت عل الموازنة بالقراءة الثانية والثالثة، وبذلك تصبح هناك نافذة ويحتاج بينت لوجود عباس داعما للحكومة خلال هذا التصويت، لذلك خرج منه هذا التصريح".

    وتوقع القيادي في حركة فتح أن تكون تصريحات بينت مجرد دغدغة لمشاعر ومواقف عباس لتمرير الموازنة، ومن مصلحة إسرائيل بقاء الجريمة وزيادتها داخل الوسط العربي، لأن ذلك يمزق النسيج الاجتماعي العربي ويعطي راحلة لدولة إسرائيل من العمل داخل هذا الوسط المتماسك حتى الآن.

    ويشهد المجتمع العربي تفشيا كبيرا لأعمال العنف والجريمة التي أودت بحياة 95 شخصا منذ بداية العام الحالي 2021.

    ويتهم فلسطينيو الداخل الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحة الجريمة وسط انتشار غير مسبوق للسلاح.

    من جانبه، أعلن جمال زحالقة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رفضه لإدخال الجيش و"الشاباك" إلى المدن والقرى العربية في إسرائيل.

    وقال زحالقة على ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، إن إسرائيل تحاول استغلال استفحال الجريمة في المجتمع العربي لتحقيق مكاسب أمنية.

    واعتبر أن هناك فرق شاسع بين محاربة الجريمة والعنف وبين استثمارها لتسهيل تغلغل المخابرات وشرعنة الجيش، مضيفا: "نعم لمحاربة الجريمة، لا لاستغلالها لصهينة المجتمع العربي في الداخل".

    انظر أيضا:

    هل تسعى إسرائيل جاهدة للتطبيع مع العراق؟
    نتنياهو يتعهد بالعودة إلى السلطة في إسرائيل
    إسرائيل تتهم إيران بمحاولة قتل رجال أعمال إسرائيليين في قبرص
    تقرير رسمي: راتب المعلم في إسرائيل يتجاوز 4 آلاف دولار شهريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان منطاد الهواء الساخن في صحراء وادي رم، الأردن، 1 أكتوبر 2021.
    المناطيد تزين سماء الأردن
    محيط من السلاح في أفغانستان
    "محيط" من السلاح في أفغانستان
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك