وزيرة إسرائيلية تنتقد صفقة أبرمتها بلادها مع الإمارات

انتقدت وزيرة البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرج، صفقة النفط التي أبرمتها بلادها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب تصريحات لـ"رويترز" أشارت زاندبرج إلى أن الصفقة لها مخاطر بيئية كبيرة على إسرائيل في حال حدث تسرب نفطي.

تصريحات الوزيرة الإسرائيلية جاءت خلال وجودها في معرض "إكسبو 2020 دبي"، أمس الاثنين.

وقالت: "أرى أنه يتعين علينا ألا نزيد أي مخاطر بيئية في خليج إيلات"، محذرة من أن "حدوث أي تسرب نفطي سيُعرض الشعاب المرجانية الشهيرة في إيلات لخطر كبير لا فكاك منه".

فيما أكدت زاندبرج أن "الحكومة ستتخذ قرارا في غضون أسابيع"، لفتت إلى أن الصفقة تغضب دعاة حماية البيئة في إسرائيل؛ لأنها ستسمح بتدفق ناقلات نفط إلى ميناء إيلات، وإفراغ شحناتها لتُنقل بعد ذلك عبر خط أنابيب بري إلى ساحل البحر المتوسط، مما يمكن أن يحدث معه تسرب نفطي.

وكانت شركة "أوروبا-آسيا" لخطوط الأنابيب الإسرائيلية، قد أبرمت الصفقة مع شركة "ميد ريد لاند بريدج" التي يسهم في ملكيتها مستثمرون إماراتيون.

وعلقت الشركة الإسرائيلية على تصريحات الوزيرة واصفة إياها بأنها "شعبوية"، مؤكدة أنها ملتزمة بكل الإرشادات واللوائح الخاصة بعملها.

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