قرارات سعودية جديدة بخصوص دخول المملكة

أصدرت السلطات السعودية قرارات جديدة تتعلق بطبيعة التعامل مع المستثنين من الحجر المؤسسي عند قدومهم إلى المملكة.

وحسب تصريحات نقلتها جريدة "عكاظ" عن مصدر في وزارة الداخلية السعودية، أكد فيها أن أيا من الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي، ممن لم يستكملوا التطعيم بالجرعات المعتمدة في المملكة، سيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي عليهم.

ولفت المصدر إلى أن مجموعة من الإجراءات ستصاحب هذا التطبيق، منها "إجراء فحص خلال 48 ساعة بعد القدوم إلى المملكة بإحدى الوسائل المعتمدة من وزارة الصحة يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أن فترة الحجر ستنتهي بخروج نتيجة الفحص سلبية.

واستثنى القرار كذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، موضحا أن الحجر المنزلي لهؤلاء الأطفال ينتهي بعد 48 ساعة من دخولهم إلى البلاد.

فيما طالب المصدر بضرورة الالتزام بتلك التعليمات وبجميع الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون في تطبيقها، شدد على أن المخالفين ستنالهم العقوبات المقررة.

وأوضح أن التغييرات المستمرة في اشتراطات السفر للمملكة تأتي بسبب خضوعها للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وفقا لما يمليه الوضع الصحي بالبلاد.

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