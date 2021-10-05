السلطات السعودية: هذا هو شرط الصلاة في ساحة الحرم

أكدت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على ضرورة أن يحمل الراغب في الصلاة داخل ساحات الحرم تصريحا من تطبيق "توكلنا".

وحسب تصريحات لجريدة عكاظ، قال هاني حيدر، المتحدث باسم الرئاسة العامة لشئون الحرمين: "إن إعادة السجاد إلى الساحات الخارجية للمصلين الحاصلين على تصريح من توكلنا فقط".

ونفى المتحدث باسم رئاسة الحرمين ما تم تداوله من أنباء تفيد السماح للجميع بالصلاة في تلك الساحات، مشددا على ضرورة الحصول على تلك التصاريح من تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا على نطاق واسع مقطع فيديو لأحد الأشخاص يتحدث عن فتح ساحات الحرم من أجل الصلاة للجميع، دون التأكيد على ضرورة وجود تصريح لذلك.

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