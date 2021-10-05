السلطات السعودية: هذا هو شرط الصلاة في ساحة الحرم

وحسب تصريحات لجريدة عكاظ، قال هاني حيدر، المتحدث باسم الرئاسة العامة لشئون الحرمين: "إن إعادة السجاد إلى الساحات الخارجية للمصلين الحاصلين على تصريح من توكلنا فقط".
رئاسة شؤون الحرمين لـ«#عكاظ»: لا صحة لأداء الصلاة في ساحات الحرم بلا تصاريح @alroogy #عاجل #ان_تكون_اولا https://t.co/Tn3ASv0VCK— عكاظ (@OKAZ_online) October 5, 2021
ونفى المتحدث باسم رئاسة الحرمين ما تم تداوله من أنباء تفيد السماح للجميع بالصلاة في تلك الساحات، مشددا على ضرورة الحصول على تلك التصاريح من تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا".
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا على نطاق واسع مقطع فيديو لأحد الأشخاص يتحدث عن فتح ساحات الحرم من أجل الصلاة للجميع، دون التأكيد على ضرورة وجود تصريح لذلك.
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