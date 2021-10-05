إخلاء سبيل رئيس الوزراء الكويتي السابق بكفالة 10 آلاف دينار

ووفقا لما نشرته جريدة "القبس" الكويتية، فإن إخلاء السبيل جاء بعد طلب قدمه إبراهيم محمد الكندري، المحامي عن رئيس الحكومة الكويتية السابق.

وقد تضمن الطلب تحديد جلسة لاستئناف نظر قضية حسابات صندوق الجيش والإفراج عنه.

يشار إلى أن تهم فساد تتعلق بحسابات صندوق الجيش الكويتي، وجهت لجابر المبارك ما نتج عنه إحالته لمحكمة الوزراء التي قضت في النصف الأول من أبريل/ نيسان الماضي، بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.

وقد قررت المحكمة وقتها حظر النشر في هذه القضية لتعلقها بـ"صندوق الجيش"، والتي تشهد اتهام وزير الدفاع والداخلية وقتها خالد الجراح، و7 آخرين، بجانب رئيس الوزراء.

وتولى المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية "صندوق الجيش".

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد تقديم الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (795 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون، منهم خالد الجراح.

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