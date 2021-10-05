السيسي يصدر قرارا بترقية قائد الدفاع الجوي إلى رتبة فريق

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود، قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة "فريق".

وحسب بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، عبر صفحته بموقع فيسبوك فقد تمت ترقية حجازي إلى رتبة فريق.

وأوضح أن القرار تم الإعلان عنه خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم، الذي ترأسه السيسي.

ولفت إلى أن الاجتماع "تناول مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".

يشار إلى أن الفريق محمد حجازي عبد الموجود، من مواليد محافظة أسيوط نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1963، تخرج في كلية الدفاع الجوي عام 1986، وتمت ترقيته إلى قائد لسلاح الدفاع الجوي في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.

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