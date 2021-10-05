السعودية تحبط تهريب 161 كغ من "الحشيش" و26.3 طن من الـ"قات"

ووفقا لتصريحات نشرتها "عكاظ"، أكد العقيد مسفر القريني، المتحدث باسم سلاح حرس الحدود السعودي، أن الدوريات البرية في جازان وعسير ونجران أحبطت تهريب 161 كغ من مادة الحشيش المخدر، و26.3 طن من القات.
🎥#فيديو | إحباط محاولتي تهريب 161 كيلوغراماً من الحشيش المخدر.. وأكثر من 26 طناً من القات بمناطق جازان وعسير ونجران@MOISaudiArabia@BG994#عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/JTehHJr0f0https://t.co/APZ4g7FFA4 pic.twitter.com/tZHQPqkfUR— عكاظ (@OKAZ_online) October 5, 2021
ولفت القريني إلى أن القوات تمكنت كذلك من القبض على المتورطين، وهم 26 شخصا من جنسيات مختلفة، منهم 17 سعوديا، و6 من الإثيوبيين، و3 يمنيين.
وأشار المتحدث باسم حرس الحدود إلى أن القوات سلمت المواد التي تم ضبطها إلى جهات الاختصاص، وكذلك المتهمين، ليتم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
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