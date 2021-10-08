نصر الله عن إيران: لا تخذل أصدقاءها

وصف حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، إيران بأنها دولة لا تخذل أصدقاءها.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال نصر الله: "إيران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي، الذي لا يخذل أصدقاءه، مهما كانت الظروف صعبة".

تصريحات نصر الله جاءت خلال استقباله حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له.

وقد أصدر حزب الله بيانا عقب اللقاء أوضح فيه أن عبد اللهيان شدد على ثبات موقف بلاده تجاه دعم لبنان، والوقوف إلى جانبه.

وأشار البيان إلى أن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قدم شكرا لوزير الخارجية الإيراني على موقف إيران تجاه لبنان منذ عقود وحتى اليوم.

وقال نصر الله: "إن الآمال كبيرة جدا لخروج لبنان من هذه المحنة التي أصابته وبتعاون الجميع".

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قد وصل بيروت، صباح الخميس، في زيارة رسمية، هي الأولى له منذ توليه منصبه، التقى خلالها بالرئيس اللبناني ومسؤولين لبنانيين آخرين، وفق ما ذكرت الوكالة.

يشار إلى أن لبنان لا يزال يعيش على وقع أزمة، اقتصادية طاحنة، ألقت بظلالها على المواد الأساسية، كالوقود والكهرباء والدواء وغيرها، وقد أرسلت إيران عددا من شحنات الوقود، والتي أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة السابقة.

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